У Тернополі посилили заходи безпеки після замаху на ректора місцевого університету
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У зв’язку із загрозою вчинення терористичних або диверсійних актів та враховуючи оперативну інформацію від правоохоронних органів, очільник Тернополя Сергій Надал доручив виконавчим органам влади вжити додаткових заходів безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Тернопільської міської ради.
“Над посиленими заходами першочергово працюватимуть виконавчі органи, які координують діяльність освітніх, медичних, культурних, молодіжних закладів та установ, підприємств житлово-комунальної сфери. У найближчий час керівникам відповідних підприємств, установ, організацій (організаторів заходів) буде доведено до неухильного виконання Пам’ятку першочергових дій у разі виявлення невідомих предметів”, — вказано у повідомленні.
У міській раді також додали: “Також звертаємося до тернополян не чіпати, не пересувати, не розкривати невідомі, підозрілі та вибухонебезпечні предмети, а при виявленні таких предметів або залишених без нагляду транспортних засобів, прохання невідкладно інформувати правоохоронні органи”.
Як писав УНН, у вибухівці, через яку постраждав тернопільський ректор, були шматки дроту.