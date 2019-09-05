В Тернополе усилили меры безопасности после покушения на ректора местного университета

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107529 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119897 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111505 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117674 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123682 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150074 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 149873 просмотра

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В связи с угрозой совершения террористических или диверсионных актов и учитывая оперативную информацию от правоохранительных органов, глава Тернополя Сергей Надал поручил исполнительным органам власти принять дополнительные меры безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Тернопольского городского совета.

“Над усиленными мерами в первую очередь будут работать исполнительные органы, координирующие деятельность образовательных, медицинских, культурных, молодежных учреждений, предприятий жилищно-коммунальной сферы. В ближайшее время руководителям соответствующих предприятий, учреждений, организаций (организаторов мероприятий) будет доведена до неуклонного выполнения Памятка первоочередных действий в случае обнаружения неизвестных предметов”, — указано в сообщении.

В городском совете также добавили: “Также обращаемся к тернополям не трогать, а не передвигать, не раскрывать неизвестные, подозрительные и взрывоопасные предметы, а при обнаружении таких предметов или оставленных без присмотра транспортных средств, просьба немедленно информировать правоохранительные органы”.

Как писал УНН, во взрывчатке, по которой пострадал тернопольской ректор, были куски проволоки.

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