В Тернополе усилили меры безопасности после покушения на ректора местного университета
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В связи с угрозой совершения террористических или диверсионных актов и учитывая оперативную информацию от правоохранительных органов, глава Тернополя Сергей Надал поручил исполнительным органам власти принять дополнительные меры безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Тернопольского городского совета.
“Над усиленными мерами в первую очередь будут работать исполнительные органы, координирующие деятельность образовательных, медицинских, культурных, молодежных учреждений, предприятий жилищно-коммунальной сферы. В ближайшее время руководителям соответствующих предприятий, учреждений, организаций (организаторов мероприятий) будет доведена до неуклонного выполнения Памятка первоочередных действий в случае обнаружения неизвестных предметов”, — указано в сообщении.
В городском совете также добавили: “Также обращаемся к тернополям не трогать, а не передвигать, не раскрывать неизвестные, подозрительные и взрывоопасные предметы, а при обнаружении таких предметов или оставленных без присмотра транспортных средств, просьба немедленно информировать правоохранительные органы”.
Как писал УНН, во взрывчатке, по которой пострадал тернопольской ректор, были куски проволоки.