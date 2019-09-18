У Тернополі біля школи знайшли понад 100 снарядів часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Тернопільській області на території школи № 18 було знайдено 110 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Про це УНН повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в області.
Так, 18 вересня до ДСНС надійшла інформація, що під час проведення земляних робіт на території ЗОШ № 18 міста Тернопіль виявлено 110 вибухо-небезпечних предметів.
Як з’ясувалося, це артилерійські снаряди калібром 76 мм часів Другої Світової Війни.
“Зараз роботи по виявленню та вилученню снарядів тривають. Навчальний процес у школі тимчасово призупинено”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік знайшов у себе на подвір’ї гранати часів Другої світової війни.