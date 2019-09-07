У Дніпропетровській області чоловік знайшов у себе на подвір'ї гранати часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Дніпропетровській області чоловік виявив небезпечну знахідку на власній земельній ділянці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
“7 вересня о 15:00 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення, що по вулиці Саксаганській у місті Верхівцеве Верхньодніпровського району, під час проведення земельних робіт на території власного домоволодіння, чоловік виявив предмети схожі на застарілі боєприпаси у кількості 3 одиниць”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за адресою направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
“Небезпечна знахідка виявилась застарілими гранатами М-39”, — пояснили рятувальники.
Піротехніки не виявили додаткових вибухонебезпечних предметів.
“Групою піротехнічних робіт боєприпаси знешкоджено шляхом контрольованого підриву”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, у вибухівці, через яку постраждав тернопільський ректор, були шматки дроту.