В Днепропетровской области мужчина нашел у себя во дворе гранаты времен Второй мировой войны

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106559 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119351 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110971 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117189 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123417 просмотра

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5 марта, 17:33 • 149965 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149793 просмотра

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Днепропетровской области мужчина обнаружил опасную находку на собственном земельном участке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

“7 сентября в 15:00 в Службу спасения „101“ поступило сообщение, что по улице Саксаганского в городе Верховцево Верхнеднепровского района, во время проведения земельных работ на территории собственного домовладения, мужчина обнаружил предметы похожи на устаревшие боеприпасы в количестве 3 единиц”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по адресу направлена группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

“Опасная находка оказалась устаревшими гранатами М-39”, — пояснили спасатели.

Пиротехники не выявили дополнительных взрывоопасных предметов.

“Группой пиротехнических работ боеприпасы обезврежены путем контролируемого подрыва”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, во взрывчатке, по которой пострадал тернопольской ректор, были куски проволоки.

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