В Днепропетровской области мужчина нашел у себя во дворе гранаты времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Днепропетровской области мужчина обнаружил опасную находку на собственном земельном участке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
“7 сентября в 15:00 в Службу спасения „101“ поступило сообщение, что по улице Саксаганского в городе Верховцево Верхнеднепровского района, во время проведения земельных работ на территории собственного домовладения, мужчина обнаружил предметы похожи на устаревшие боеприпасы в количестве 3 единиц”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по адресу направлена группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
“Опасная находка оказалась устаревшими гранатами М-39”, — пояснили спасатели.
Пиротехники не выявили дополнительных взрывоопасных предметов.
“Группой пиротехнических работ боеприпасы обезврежены путем контролируемого подрыва”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, во взрывчатке, по которой пострадал тернопольской ректор, были куски проволоки.