В Тернополе возле школы нашли боле 100 снарядов времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Тернопольской области на территории школы № 18 было найдено 110 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в области.
Так, 18 сентября в ГСЧС поступила информация, что во время проведения земляных работ на территории школы № 18 города Тернополь обнаружено 110 взрыво-опасных предметов.
Как выяснилось, это артиллерийские снаряды калибром 76 мм времен Второй Мировой Войны.
“Сейчас работы по обнаружению и изъятию снарядов продолжаются. Учебный процесс в школе временно приостановлен”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Днепропетровской области мужчина нашел у себя во дворе гранаты времен Второй мировой войны.