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У Тернопільській ОДА розповіли про виплати компенсацій постраждалим від АЧС

У Тернопільській ОДА розповіли про виплати компенсацій постраждалим від АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У 2017 році у зв’язку із спалахом АЧС в індивідуальному господарстві у місті Збараж проведено локалізацію джерела збудника захворювання, вилучено та проведено евтаназію (умертвіння – ред. ) 12 голів свиней. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Тернопільській ОДА.

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Водночас, за підсумками спалаху АЧС у м.Збараж власникам вилучених тварин з районного бюджету виплачено грошову компенсацію в сумі 14 тис. 174 гривні.

Також, у Тернопільській ОДА поінформували, що у 2016 році спалахів африканської чуми свиней на території Тернопільської області зафіксовано не було.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, збитки від АЧС до 2020 року можуть зрости на 7,5 млрд грн.

Також нагадаємо, що головну причину трагічних наслідків АЧС фахівці вбачають у некомпетентності контролюючих органів

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