В Тернопольской ОГА рассказали о выплатах компенсаций пострадавшим от АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В 2017 году в связи со вспышкой АЧС в частном хозяйстве в городе Збараж проведена локализация источника возбудителя заболевания, изъята и проведена эвтаназии (умертвления - ред.) 12 голов свиней. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Тернопольской ОГА.
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В то же время, по итогам вспышки АЧС в г.Збараж владельцам изъятых животных из районного бюджета выплачена денежная компенсация в сумме 14 тыс. 174 гривны.
Также, в Тернопольской ОГА сообщили, что в 2016 году вспышки африканской чумы свиней на территории Тернопольской области зафиксировано не было.
Напомним, как сообщал УНН, убытки от АЧС в 2020 году могут вырасти на 7,5 млрд грн.
Также напомним, что главную причину трагических последствий АЧС специалисты видят в некомпетентности контролирующих органов .