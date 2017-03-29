В Тернопольской ОГА рассказали о выплатах компенсаций пострадавшим от АЧС

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В то же время, по итогам вспышки АЧС в г.Збараж владельцам изъятых животных из районного бюджета выплачена денежная компенсация в сумме 14 тыс. 174 гривны.

Также, в Тернопольской ОГА сообщили, что в 2016 году вспышки африканской чумы свиней на территории Тернопольской области зафиксировано не было.

Напомним, как сообщал УНН, убытки от АЧС в 2020 году могут вырасти на 7,5 млрд грн.

Также напомним, что главную причину трагических последствий АЧС специалисты видят в некомпетентности контролирующих органов .