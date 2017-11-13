У Тернопільській області перекинувся мікроавтобус

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вчора 12 листопада на автодорозі поблизу смт. Козова трапилась дорожньо-транспортна пригода, водій не впоравшись з керуванням допустив перекидання транспортного засобу у кювет, передає УНН з посиланням на ГУ ДСНС у Тернопільській області.

"12 листопада о 11:25 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, на автодорозі поблизу смт. Козова трапилась дорожньо-транспортна пригода", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місце оперативно направили черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-ох чоловік.

По прибуттю з’ясували, що водій автомобіля Volkswagen, не впоравшись із керуванням, допустив перекидання транспортного засобу у кювет.

"Фахівці ДСНС деблокували потерпілого водія, передавши його працівникам екстреної медичної допомоги", - додається в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на Донеччині сталася смертельна ДТП.

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