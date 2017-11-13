В Тернопольской области перевернулся микроавтобус

"12 ноября в 11:25 в Службу спасения поступило сообщение о том, на автодороге вблизи пгт.Козова произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на место оперативно направили дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части Управления в составе 4-х человек.

По прибытию выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

"Специалисты ГСЧС деблокировали пострадавшего водителя, передав его работникам экстренной медицинской помощи", - добавляется в сообщении.

Как сообщал УНН, в Донецкой области произошло смертельное ДТП.