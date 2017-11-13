В Тернопольской области перевернулся микроавтобус

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 22334 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 51999 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 71528 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 78307 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 78490 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62986 просмотра

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11 марта, 11:14 • 100022 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100739 просмотра

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вчера 12 ноября на автодороге вблизи пгт Козова произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель не справился с управлением допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, передает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Тернопольской области.

"12 ноября в 11:25 в Службу спасения поступило сообщение о том, на автодороге вблизи пгт.Козова произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на место оперативно направили дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части Управления в составе 4-х человек.

По прибытию выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

"Специалисты ГСЧС деблокировали пострадавшего водителя, передав его работникам экстренной медицинской помощи", - добавляется в сообщении.

Как сообщал УНН, в Донецкой области произошло смертельное ДТП.

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