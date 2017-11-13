В Тернопольской области перевернулся микроавтобус
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вчера 12 ноября на автодороге вблизи пгт Козова произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель не справился с управлением допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, передает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Тернопольской области.
"12 ноября в 11:25 в Службу спасения поступило сообщение о том, на автодороге вблизи пгт.Козова произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на место оперативно направили дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части Управления в составе 4-х человек.
По прибытию выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.
"Специалисты ГСЧС деблокировали пострадавшего водителя, передав его работникам экстренной медицинской помощи", - добавляется в сообщении.
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