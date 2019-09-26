У Тернопільській області чоловік згорів у вантажівці, зачепивши нею високовольтні лінії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. НП трапилася вранці, 25 вересня на виїзді з Тернополя. У лісопосадці на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська горів автомобіль, у салоні пожежні виявили тіло чоловіка, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Тернопільській області.
“На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, на даному відрізку дороги тривали дорожні роботи, а водій вантажівки „Камаз“ здійснював розгрузку землі та кузовом зачепив високовольтну лінію. Від ураження струмом транспорт частково загорівся, 42-річний водій помер на місці події”, — вказано у повідомленні поліції.
Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 115 ККУ. Слідчі встановлюють усі обставини.
Як передавав УНН, у результаті ДТП неподалік Слов’янська загинули 3 людини, серед них 6-річна дитина.