В Тернопольской области мужчина сгорел в грузовике, задев им высоковольтные линии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. ЧП произошло утром 25 сентября на выезде из Тернополя. В лесопосадке на трассе Тернополь-Львов-Рава-Русская горел автомобиль, в салоне пожарные обнаружили тело мужчины, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Тернопольской области.
“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, на данном отрезке дороги продолжались дорожные работы, а водитель грузовика „Камаз“ осуществлял разгрузку земли и кузовом зацепил высоковольтную линию. От поражения током транспорт частично загорелся, 42-летний водитель скончался на месте происшествия”, — указано в сообщении полиции.
Сведения о событии внесены в единый реестр досудебного расследования преступлений согласно статье 115 УК. Следователи устанавливают все обстоятельства.
Как сообщал УНН, в результате ДТП неподалеку Славянска погибли 3 человека, среди них 6-летний ребенок.