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В Тернопольской области мужчина сгорел в грузовике, задев им высоковольтные линии

Киев • УНН

 • 15040 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. ЧП произошло утром 25 сентября на выезде из Тернополя. В лесопосадке на трассе Тернополь-Львов-Рава-Русская горел автомобиль, в салоне пожарные обнаружили тело мужчины, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Тернопольской области.

В Тернопольской области мужчина сгорел в грузовике, задев им высоковольтные линии

“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, на данном отрезке дороги продолжались дорожные работы, а водитель грузовика „Камаз“ осуществлял разгрузку земли и кузовом зацепил высоковольтную линию. От поражения током транспорт частично загорелся, 42-летний водитель скончался на месте происшествия”, — указано в сообщении полиции.

Сведения о событии внесены в единый реестр досудебного расследования преступлений согласно статье 115 УК. Следователи устанавливают все обстоятельства.

Как сообщал УНН, в результате ДТП неподалеку Славянска погибли 3 человека, среди них 6-летний ребенок.

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