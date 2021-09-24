У Теннессі нападник-смертник стріляв у відвідувачів супермаркету: є загиблий і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У штаті Теннессі, США, чоловік напав на супермаркет, вбив одну людину, 12 поранив. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Люди тікали з проходів, а деякі ховалися в морозильних камерах, повідомила поліція.
З 12 поранених, один був у хірургії, а інший у реанімації після стрілянини в передмісті Мемфіса в Кольєрвіллі, заявив начальник поліції Дейл Лейн. За його словами, 13 -а людина лікувалася від нападу тривоги.
За словами Лейна, у магазині було 44 співробітники та невизначена кількість покупців. Стрілок, чоловік, помер на місці події внаслідок, імовірно, вбивши себе.
Нагадаємо
У США в штаті Кентуккі невідомі обстріляли зупинку, де школярі чекали автобус. Щонайменше один підліток загинув, двоє отримали поранення.