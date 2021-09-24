В Теннесси нападающий-смертник стрелял в посетителей супермаркета: есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В штате Теннесси, США, мужчина напал на супермаркет, убил одного человека, 12 ранил. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Люди бежали из проходов, а некоторые прятались в морозильных камерах, сообщила полиция.
С 12 раненых, один был в хирургии, а другой в реанимации после стрельбы в пригороде Мемфиса в Кольервилль, заявил начальник полиции Дэйл Лейн. По его словам, 13-а человек лечилась от нападения тревоги.
По словам Лейна, в магазине было 44 сотрудника и неопределенное количество покупателей. Стрелок, человек, скончался на месте происшествия в результате, вероятно, убив себя.
Напомним
В США в штате Кентукки неизвестные обстреляли остановку , где школьники ждали автобус. По меньшей мере один подросток погиб, двое получили ранения.