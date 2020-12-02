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У Telegram запустили опитування щодо локдауну: українці назвали "бажані" дати

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. В українців запитали, як вони вважають, коли потрібно запроваджувати локдаун в Україні. Більшість опитаних - 32%, відповіли, що локадун потрібно вводити з 23 грудня по 15 січня. Відповідне опитування розміщувалось на Telegram-каналі “Коронавірус_інфо”, передає УНН.

Згідно з результатами опитування - більшість українців підтримують введення локдауну з 23 грудня по 15 січня - 32%, 20% вважають, що вводити лакдаун потрібно зараз, щоб він закінчився до новорічних свят. Ще 27% опитаних вважає, що локдаун не потрібно вводити ніколи, 10% схиляються до дат з 2 по 23 січня, 9% опитаних важко відповісти і 2% опитаних мають інший варіант відповіді.

Всього у опитуванні взяло участь понад 36 тис. учасників і воно триває.

Нагадаємо, про запровадження жорсткого карантину українців повідомлять не пізніше, ніж за 7 днів до його початку.

Згідно з опитуванням Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців за новорічний локдаун.

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