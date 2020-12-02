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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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3 марта, 21:00 • 107752 просмотра

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В Telegram запустили опрос по локдауну: украинцы назвали "желаемые" даты

Киев  •  УНН

 • 22076 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В украинцев спросили, как они считают, когда нужно вводить локдаун в Украине. Большинство опрошенных - 32%, ответили, что локадун нужно вводить с 23 декабря по 15 января. Соответствующий опрос разместили на Telegram-канале "Коронавирус_инфо", передает УНН.

Согласно результатам опроса - большинство украинцев поддерживают введение локдауна с 23 декабря по 15 января - 32%, 20% считают, что вводить лакдаун нужно сейчас, чтобы он закончился к новогодним праздникам. Еще 27% опрошенных считает, что локдаун не нужно вводить никогда, 10% склоняются к датам со 2 по 23 января, 9% опрошенных затруднились ответить и 2% опрошенных имеют другой вариант ответа.

Всего в опросе приняло участие более 36 тыс. участников и он продолжается.

Напомним, о введении жесткого карантина украинцам сообщат не позднее, чем за 7 дней до его начала.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев за новогодний локдаун.

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