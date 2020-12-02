В Telegram запустили опрос по локдауну: украинцы назвали "желаемые" даты

Согласно результатам опроса - большинство украинцев поддерживают введение локдауна с 23 декабря по 15 января - 32%, 20% считают, что вводить лакдаун нужно сейчас, чтобы он закончился к новогодним праздникам. Еще 27% опрошенных считает, что локдаун не нужно вводить никогда, 10% склоняются к датам со 2 по 23 января, 9% опрошенных затруднились ответить и 2% опрошенных имеют другой вариант ответа.

Всего в опросе приняло участие более 36 тыс. участников и он продолжается.

Напомним, о введении жесткого карантина украинцам сообщат не позднее, чем за 7 дней до его начала.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев за новогодний локдаун.