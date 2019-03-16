У Telegram стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У роботі месенджера Telegram, що дозволяє обмінюватися повідомленнями, зафіксовано збій. Про це повідомляється на ресурсі Downdetector, який відстежує проблеми з роботою соцмереж, передає УНН.
Так, за інформацією ресурсу, користувачі фіксують проблеми у роботі соцмережі з 12:00 за київським часом. Станом на 16:00 від користувачів надійшло вже 27 повідомлень про неполадки.
З труднощами зіштовхнулись переважно користувачі з деяких регіонів Росії, України та Білорусі.
Як повідомляв УНН, 13 березня у роботі соціальної мережі Facebook та месенджері Facebook Messenger, у Instagram, Twitter та Tinder станом на 18:00 за київським часом зафіксовано масштабний збій. Facebook відновив роботу після 14 годин збою.