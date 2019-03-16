В Telegram произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В работе мессенджера Telegram, что позволяет обмениваться сообщениями, зафиксировано сбой. Об этом сообщается на ресурсе Downdetector, который отслеживает проблемы с работой соцсетей, передает УНН.
Так, по информации ресурса, пользователи фиксируют проблемы в работе соцсети с 12:00 по киевскому времени. По состоянию на 16:00 от пользователей поступило уже 27 сообщений о неполадках.
С трудностями столкнулись преимущественно пользователи из некоторых регионов России, Украины и Беларуси.
Как сообщал УНН, 13 марта в работе социальной сети Facebook и мессенджере Facebook Messenger, в Instagram, Twitter и Tinder по состоянию на 18:00 по киевскому времени зафиксирован масштабный сбой. Facebook восстановил работу после 14 часов сбоя.