В Telegram произошел сбой

Так, по информации ресурса, пользователи фиксируют проблемы в работе соцсети с 12:00 по киевскому времени. По состоянию на 16:00 от пользователей поступило уже 27 сообщений о неполадках.

С трудностями столкнулись преимущественно пользователи из некоторых регионов России, Украины и Беларуси.

Как сообщал УНН, 13 марта в работе социальной сети Facebook и мессенджере Facebook Messenger, в Instagram, Twitter и Tinder по состоянию на 18:00 по киевскому времени зафиксирован масштабный сбой. Facebook восстановил работу после 14 часов сбоя.