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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Telegram произошел сбой

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В работе мессенджера Telegram, что позволяет обмениваться сообщениями, зафиксировано сбой. Об этом сообщается на ресурсе Downdetector, который отслеживает проблемы с работой соцсетей, передает УНН.

В Telegram произошел сбой

Так, по информации ресурса, пользователи фиксируют проблемы в работе соцсети с 12:00 по киевскому времени. По состоянию на 16:00 от пользователей поступило уже 27 сообщений о неполадках.

С трудностями столкнулись преимущественно пользователи из некоторых регионов России, Украины и Беларуси.

Как сообщал УНН, 13 марта в работе социальной сети Facebook и мессенджере Facebook Messenger, в Instagram, Twitter и Tinder по состоянию на 18:00 по киевскому времени зафиксирован масштабный сбой. Facebook восстановил работу после 14 часов сбоя.

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