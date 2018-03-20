У Техасі стався вибух на складі поштової компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В американському штаті Техас на складі американської поштової компанії FedEx, стався вибух. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
Вибух стався в місті Шарц. Згідно з повідомленням поліції, під час вибуху співробітники перебували на складі. За непідтвердженими даними, одна людина постраждала.
Також відзначено, що поки не було встановлено будь-яких зв'язків з попередніми вибухами, в результаті яких загинули двоє людей.
Нагадаємо, щонайменше двоє людей отримали серйозні поранення в результаті вибуху, що стався на південному заході міста Остін, штат Техас.