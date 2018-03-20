В Техасе произошел взрыв на складе почтовой компании
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В американском штате Техас на складе американской почтовой компании FedEx, произошел взрыв. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Взрыв произошел в городе Шарц. Согласно сообщению полиции, во время взрыва сотрудники находились на складе. По неподтвержденным данным, один человек пострадал.
Также отмечено, что пока не было установлено каких-либо связей с предыдущими взрывами, в результате которых погибли два человека.
Напомним, по меньшей мере два человека получили серьезные ранения в результате взрыва, произошедшего на юго-западе города Остин, штат Техас.