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У Техасі розбився літак з 21 пасажиром: катастрофа обійшлася без жертв

Київ • УНН

 • 16707 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В американському штаті Техас пасажирський літак McDonnell Douglas зазнав аварії. На борту знаходився 21 пасажир, всі вижили. Про це УНН повідомляє з посиланням на Independent.

Деталі

Повідомляється, що літак впав після того, як почав злітати, але не зміг набрати висоту. На місці аварії виникла пожежа. На борту перебувала 21 особа, всім людям вдалося покинути літак, двох людей відвезли екстрені служби. У них діагностували незначні травми.

Цитата

"Кожен раз, коли літак не може приземлитися на злітно-посадковій смузі, як годиться, ми очікуємо гіршого і сподіваємося на краще. Сьогодні ми абсолютно точно отримали найкращий результат, на який можна було сподіватися", - заявив окружний директор служби екстреної допомоги Тім Гібсон.

Повідомляється, що через аварію було відключено електрику в 1806 будинках, пізніше її відновили.

Нагадаємо

10 жовтня в місті Мензелинск в Татарстані розбився літак L-410, що належить аероклубу. В результаті загинули 19 осіб.

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