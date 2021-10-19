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В Техасе разбился самолет с 21 пассажиром: крушение обошлось без жертв

В Техасе разбился самолет с 21 пассажиром: крушение обошлось без жертв

Киев  •  УНН

 • 16703 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В американском штате Техас пассажирский самолет McDonnell Douglas потерпел крушение. На борту находился 21 пассажир, все выжили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Independent.

Детали

Сообщается, что самолет упал после того, как начал взлетать, но не смог набрать высоту. На месте крушения возник пожар. На борту находилось 21 человек, всем людям удалось покинуть самолёт, двух человек увезли экстренные службы. У них диагностировали незначительные травмы.

Цитата

“Каждый раз, когда самолёт не может приземлиться на взлетно-посадочной полосе, как положено, мы ожидаем худшего и надеемся на лучшее. Сегодня мы совершенно точно получили наилучший исход, на который можно было надеяться”, — заявил окружной директор службы экстренной помощи Тим Гибсон.

Сообщается, что из-за аварии было отключено электричество в 1806 домах, позднее его восстановили.

Напомним

10 октября в городе Мензелинск в Татарстане разбился самолет L-410, принадлежащий аэроклубу. В результате погибли 19 человек.

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