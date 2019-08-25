У театрі спростували, що актор Меньшиков потрапив до реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Художній керівник Московського драматичного театру ім. М. Н. Єрмолової, актор і режисер Олег Меньшиков проходить планове обстеження у медиків. Про це ТАСС розповів представник театру, інформує УНН.
"Олег Євгенович проходить планове обстеження, ні про яку реанімацію мови не йде", - сказав співрозмовник агентства, додавши, що до початку сезону в театрі художній керівник повернеться до виконання своїх обов'язків. Новий сезон розпочнеться 9 вересня.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Меньшиков перебуває в реанімації.