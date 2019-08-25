В театре опровергли, что актер Меньшиков попал в реанимацию

"Олег Евгеньевич проходит плановое обследование, ни о какой реанимации речи не идет", - сказал собеседник агентства, добавив, что к началу сезона в театре худрук вернется к исполнению своих обязанностей. Новый сезон начнется 9 сентября.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Меньшиков находится в реанимации.