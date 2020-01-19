У Тбілісі запустять 18-метровий автобус без пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Наступного тижня в Тбілісі планують в тестовому режимі запустити 18-метровий автобус, який місяць буде їздити без пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія-Онлайн.
"На наступному тижні в Тбілісі, протягом одного місяця, в тестовому режимі курсуватиме 18-метровий автобус. Автобус курсуватиме по десяти основним проспектам столиці і не буде обслуговувати пасажирів", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що метою тестового режиму є виявлення і усунення недоліків інфраструктури, після чого мерія закупить 179 одиниць 18-метрових автобусів для 10 основних "коридорів" Тбілісі. Такі автобуси розраховані на 150 пасажирів.
Нагадаємо, Київ залучить у Європейського інвестиційного банку 25 млн євро кредитів на придбання трамваїв.