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У Тбілісі запустять 18-метровий автобус без пасажирів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Наступного тижня в Тбілісі планують в тестовому режимі запустити 18-метровий автобус, який місяць буде їздити без пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія-Онлайн.

У Тбілісі запустять 18-метровий автобус без пасажирів

"На наступному тижні в Тбілісі, протягом одного місяця, в тестовому режимі курсуватиме 18-метровий автобус. Автобус курсуватиме по десяти основним проспектам столиці і не буде обслуговувати пасажирів", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що метою тестового режиму є виявлення і усунення недоліків інфраструктури, після чого мерія закупить 179 одиниць 18-метрових автобусів для 10 основних "коридорів" Тбілісі. Такі автобуси розраховані на 150 пасажирів.

Нагадаємо, Київ залучить у Європейського інвестиційного банку 25 млн євро кредитів на придбання трамваїв.

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