В Тбилиси запустят 18-метровый автобус без пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. На следующей неделе в Тбилиси планируют в тестовом режиме запустить 18-метровый автобус, который месяц будет ездить без пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия-Онлайн.
"На следующей неделе в Тбилиси, в течение одного месяца, в тестовом режиме будет курсировать 18-метровый автобус. Автобус будет курсировать по десяти основным проспектам столицы и не будет обслуживать пассажиров", - сказано в сообщении.
Сообщается, что целью тестового режима является выявление и устранение недостатков инфраструктуры, после чего мэрия закупит 179 единиц 18-метровых автобусов для 10 основных "коридоров" Тбилиси. Такие автобусы рассчитаны на 150 пассажиров.
Напомним, Киев привлечет у Европейского инвестиционного банка 25 млн евро кредитов на приобретение трамваев.