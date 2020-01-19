В Тбилиси запустят 18-метровый автобус без пассажиров

"На следующей неделе в Тбилиси, в течение одного месяца, в тестовом режиме будет курсировать 18-метровый автобус. Автобус будет курсировать по десяти основным проспектам столицы и не будет обслуживать пассажиров", - сказано в сообщении.

Сообщается, что целью тестового режима является выявление и устранение недостатков инфраструктуры, после чего мэрия закупит 179 единиц 18-метровых автобусов для 10 основных "коридоров" Тбилиси. Такие автобусы рассчитаны на 150 пассажиров.

Напомним, Киев привлечет у Европейского инвестиционного банка 25 млн евро кредитов на приобретение трамваев.