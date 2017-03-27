У Тайвані знову зафіксовано пташиний грип
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Тайванські органи зоологічного контролю повідомили про нові спалахи високопатогенного підтипу пташиного грипу H5N2 на двох птахофермах країни. Щоб запобігти подальшому поширенню інфекції, було забито понад 14 тис. птахів, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
На одній з ферм з розведення м'ясних качок тайванського повіту Піндун було підтверджено інфікування птахів високопатогенним підтипом вірусу H5N2. Епідеміологами було здійснено забій більше 6 тис. м'ясних качок.
Крім того, на одній з ферм міста Тайнань в суботу також набув поширення пташиний грип, внаслідок чого було забито понад 8 тис. курей.
Влада острова зажадала від власників птахівничих ферм посилити карантинні та санітарні заходи, а також своєчасно доповідати про підозрілі випадки загибелі птахів.
Нагадаємо, що пташиний грип (avian influenza, bird flu – англ.) є типом вірусної інфекції грипу, що уражає птахів (особливо сприйнятливими до нього є кури та індички). Хворобу птахів можуть викликати 15 підтипів вірусу грипу; високу патогенність мають підтипи H5 і H7.
Як повідомляв УНН, 25 березня в Японії зафіксовано пташиний грип H5N6.