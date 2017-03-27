В Тайване вновь зафиксировано птичий грипп
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Тайваньские органы зоологического контроля сообщили о новых вспышках высокопатогенного подтипа птичьего гриппа H5N2 на двух птицефермах страны. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, было забито более 14 тыс. птиц, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
На одной из ферм по разведению мясных уток тайваньского уезда Пиндун было подтверждено инфицирование птиц высокопатогенным подтипом вируса H5N2. Эпидемиологами было осуществлено убой более 6 тыс. мясных уток.
Кроме того, на одной из ферм города Тайнань в субботу также получил распространение птичьего гриппа, в результате чего было забито более 8 тыс. кур.
Власти острова потребовала от владельцев птицеводческих ферм усилить карантинные и санитарные мероприятия, а также своевременно докладывать о подозрительных случаях гибели птиц.
Напомним, что птичий грипп (avian influenza, bird flu - англ.) является типом вирусной инфекции гриппа, поражает птиц (особенно восприимчивыми к нему есть куры и индейки). Болезнь птиц могут вызвать 15 подтипов вируса гриппа; высокую патогенность имеют подтипы H5 и H7.
Как сообщал УНН, 25 марта в Японии зафиксировано птичий грипп H5N6.