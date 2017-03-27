В Тайване вновь зафиксировано птичий грипп

На одной из ферм по разведению мясных уток тайваньского уезда Пиндун было подтверждено инфицирование птиц высокопатогенным подтипом вируса H5N2. Эпидемиологами было осуществлено убой более 6 тыс. мясных уток.

Кроме того, на одной из ферм города Тайнань в субботу также получил распространение птичьего гриппа, в результате чего было забито более 8 тыс. кур.

Власти острова потребовала от владельцев птицеводческих ферм усилить карантинные и санитарные мероприятия, а также своевременно докладывать о подозрительных случаях гибели птиц.

Напомним, что птичий грипп (avian influenza, bird flu - англ.) является типом вирусной инфекции гриппа, поражает птиц (особенно восприимчивыми к нему есть куры и индейки). Болезнь птиц могут вызвать 15 подтипов вируса гриппа; высокую патогенность имеют подтипы H5 и H7.

Как сообщал УНН, 25 марта в Японии зафиксировано птичий грипп H5N6.