У Тайвані загорівся житловий будинок, загинуло понад 40 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Унаслідок пожежі в житловому будинку міста Гаосюн, розташованому на півдні Тайваня, загинуло 46 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Пожежа сталася у 40-річному будинку в районі Яньчен міста Гаосюн.
Після обшуку місцева пожежна служба підтвердила 46 жертв. Ще 41 людина дістала поранення.
За даними мера Чен Чи-мая, будівля була частково закинутою.
Наразі встановлюють причину виникнення пожежі. Зокрема, розглядають версію умисного підпалу.
Нагадаємо
2018 року сталася пожежа у тайванському будинку для літніх людей. Загинуло дев'ятеро людей, ще 16 було поранено.