У Тайвані загорівся житловий будинок, загинуло понад 40 осіб

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Пожежа сталася у 40-річному будинку в районі Яньчен міста Гаосюн.

Після обшуку місцева пожежна служба підтвердила 46 жертв. Ще 41 людина дістала поранення.

За даними мера Чен Чи-мая, будівля була частково закинутою.

Наразі встановлюють причину виникнення пожежі. Зокрема, розглядають версію умисного підпалу.

Нагадаємо

2018 року сталася пожежа у тайванському будинку для літніх людей. Загинуло дев'ятеро людей, ще 16 було поранено.