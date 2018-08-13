Пожежа у будинку престарілих на Тайвані забрала життя дев'яти людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У результаті пожежі у будинку престарілих на Тайвані рано вранці у понеділок дев'ять людей загинули і ще 16 поранені. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
Влада почала розслідування причини пожежі, яка почалася близько 5 ранку і була ліквідована приблизно через годину.
Ніяких подробиць про загиблих влада не повідомила, хоча пожежна служба зазначила, що 10 поранених перебувають у тяжкому стані.
У будинку для літніх людей при лікарні Тайбея було 32 пацієнти на лікуванні, а також 11 медсестер, помічників і осіб, які здійснюють догляд.
Нагадаємо, у Мексиці пасажирів літака Aeromexico евакуювали після сигналу про пожежу.