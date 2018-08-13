Пожар в доме престарелых на Тайване забрал жизни девяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В результате пожара в доме престарелых на Тайване рано утром в понедельник девять человек погибли и еще 16 ранены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Власти начали расследование причины пожара, который начался около 5 утра и был погашен примерно через час.
Никаких подробностей о погибших власти не сообщили, хотя пожарная служба отметила, что 10 раненых находятся в тяжелом состоянии.
В доме престарелых при больнице Тайбэя было 32 пациента на лечении, а также 11 медсестер, помощников и лиц, осуществляющих уход.
Напомним, в Мексике пассажиров самолета Aeromexico эвакуировали после сигнала о пожаре.