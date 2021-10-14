В Тайване загорелся жилой дом, погибли более 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В результате пожара в жилом доме города Гаосюн, расположенном на юге Тайваня, погибли 46 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters .
Детали
Пожар произошел в 40-летнем доме в районе Яньчэн города Гаосюн.
После обыска местная пожарная служба подтвердила 46 жертв. Еще 41 человек получил ранения.
По данным мэра Чен Чи-мая, здание было частично заброшенное.
Сейчас устанавливают причину пожара. В частности, рассматривают версию умышленного поджога.
Напомним
В 2018 году произошел пожар в тайваньском доме престарелых. Погибли девять человек, еще 16 были ранены.