У Таїланді розробили роботизовану систему для пришвидшення набору доз вакцини проти COVID-19 з флакону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Таїландські дослідники розробили машину “AutoVacc” для оперативнішого вилучення доз вакцини проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.
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Джутхамас, наукова співробітниця дослідницького центру біомедичної інженерії Університету Чулалонгкорн, зазначила, що машину створили для полегшення роботи медиків. За словами розробників, за допомогою роботизованої руки система “AutoVacc” може набрати з флакона 12 доз вакцини протягом чотирьох хвилини. Це на 20% вище за стандартні 10 доз, які вводять вручну. Якщо, наприклад, є AstraZeneca для 1 млн людей, то машина може збільшити кількість доз до 1,2 млн осіб.
Дослідницька група говорить, що вони зможе зробити ще 20 одиниць AutoVacc протягом трьох або чотирьох місяців, але для цього знадобляться державні кошти. Прототип машини коштує 76 243 доларів.
Наразі “AutoVacc” працює лише з багатодозовими флаконами AstraZeneca. Проте надалі також планують створити аналогічні машини для роботи з вакцинами від Pfizer-BioNTech і Moderna.
Додамо
У Таїланді зареєстровано майже 1,1 млн випадків зараження COVID-19 і 10 085 випадків смерті. Приблизно 9% населення Таїланду, яке нараховує понад 60 млн людей, повністю вакциновано.
Нагадаємо
У липні цього року Таїланд посилив карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусної хвороби. Кількість щоденних випадків захворювання перевищувала 10 тис.
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