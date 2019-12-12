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У Таїланді народилося двоголове кошеня

У Таїланді народилося двоголове кошеня

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Таїланді у перської кішки народилося кошеня з двома головами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bangkok Post.

"Перська кішка народила рідкісне двоголове кошеня, а його власниця сповнена рішучості продовжити його життя якомога довше", - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що 52-річна Чабапрай Нілпет із селища Мубо-Дон Крабуанг в районі Бан Понг повідомила про те, що у понеділок її кішка народила одне звичайне кошеня, однак, надалі в неї виникли труднощі під час пологів.

"Жінка відвезла кішку в клініку, де ветеринар зробив кесарів розтин та дістав ще двох кошенят, одне з яких мало дві голови. Рідкісне кошеня з біцефалією мало проблеми з диханням, тому ветеринар стимулював його легеневу активність", - вказано у повідомленні.

Вказано, що вдома Чабапрай Нілпет годувала кошеня за допомогою шприца, оскільки воно не могло самостійно смоктати молоко від матері. Окрім того, жінка терла кошеню грудну клітину, щоб стимулювати дихання.

"Я назвала ліву голову Тонг (золото) і праву - Нгерн (срібло). Я дам їм найкращий догляд, щоб вони змогли жити якомога довше, тому що я ніколи не бачила такої рідкісної кішки", - сказала Чабапрай Нілпет.

Зазначається, що жінка любить котів і в неї їх близько десяти.

Нагадаємо, у США виявили отруйну двоголову змію.

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