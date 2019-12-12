В Таиланде родился двухголовый котенок

"Персидская кошка родила редкого двухголового котенока, а его обладательница полна решимости продолжить его жизнь как можно дольше", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что 52-летняя Чабапрай Нилпет из поселка Мубо Дон Крабуанг в районе Бан Понг сообщила о том, что в понедельник ее кошка родила одного обычного котенока, однако, в дальнейшем у нее возникли трудности во время родов.

"Женщина отвезла кошку в клинику, где ветеринар сделал кесарево сечение и извел еще двух котят, одно из которых имело две головы. У котенка с бицефалией были проблемы с дыханием, поэтому ветеринар стимулировал его легочную активность", - указано в сообщении.

Указано, что дома Чабапрай Нилпет кормила котенка с помощью шприца, поскольку он не мог самостоятельно сосать молоко от матери. Кроме того, женщина терла котенку грудную клетку, чтобы стимулировать дыхание.

"Я назвала левую голову Тонг (золото) и правую - Нгерн (серебро). Я дам им лучший уход, чтобы они смогли жить как можно дольше, потому что я никогда не видела такого редкостного котенка", - сказала Чабапрай Нилпет.

Отмечается, что женщина любит кошек и у нее их около десяти.

Напомним, в США обнаружили ядовитую двуглавую змею.