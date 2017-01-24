У Таджикистані міліціонерам наказали схуднути

"Коли міліціонер починає товстіти, його працездатність зменшується. Вага наших співробітників повинна відповідати міжнародній таблиці співвідношення віку та росту", - зазначив Р.Рахимзода.

Крім того, повідомляється, що стежити за виконанням доручення буде спеціальна комісія.

Як повідомляв УНН, в РФ засудили колишнього міліціонера за вбивство 47 жінок.