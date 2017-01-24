У Таджикистані міліціонерам наказали схуднути
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністр внутрішніх справ Таджикистану Рамазон Рахимзода наказав співробітникам відомства скинути зайву вагу, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Коли міліціонер починає товстіти, його працездатність зменшується. Вага наших співробітників повинна відповідати міжнародній таблиці співвідношення віку та росту", - зазначив Р.Рахимзода.
Крім того, повідомляється, що стежити за виконанням доручення буде спеціальна комісія.
Як повідомляв УНН, в РФ засудили колишнього міліціонера за вбивство 47 жінок.