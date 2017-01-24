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В Таджикистане милиционерам приказали похудеть

В Таджикистане милиционерам приказали похудеть

Киев • УНН

 • 8236 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода приказал сотрудникам ведомства сбросить лишний вес, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Когда милиционер начинает толстеть, его работоспособность снижается. Вес наших сотрудников должен соответствовать международной таблице соотношения возраста и роста", - отметил Р.Рахимзода.

Кроме того, сообщается, что следить за выполнением поручения будет специальная комиссия.

Как сообщал УНН, в РФ осудили бывшего милиционера за убийство 47 женщин.

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