У Сєвєродонецьку стався витік аміаку на заводі "Азот"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Цієї ночі на території ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот” у місті Сєвєродонецьк Луганської області стався витік аміачної води, пише УНН з посиланням на міську раду Сєвєродонецька.
“27 серпня близько 21 години на ПрАТ „Сєвєродонецьке об’єднання Азот“ був витік аміачної води. Витік було оперативно усунуто. На цей час був штиль, тому забруднення атмосфери міста за даними, які є в міській раді, не відбулось”, — вказано у повідомленні.
“Прохання дотримуватись спокою”, — додали у міськраді.
Як повідомляв УНН, у Корабельному районі міста Миколаїв біля розібраного гаража було виявлено хімічні реактиви.