В Северодонецке произошла утечка аммиака на заводе "Азот"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Этой ночью на территории ЧАО “Северодонецкое объединение Азот” в городе Северодонецк Луганской области произошла утечка аммиачной воды, пишет УНН со ссылкой на городской совет Северодонецка.
“27 августа около 21 часов на ЧАО „Северодонецкое объединение Азот“ утечка аммиачной воды. Утечка была оперативно устранена. В настоящее время был штиль, поэтому загрязнение атмосферы города по данным, которые есть в городском совете, не произошло”, — указано в сообщении.
“Просьба соблюдать спокойствие”, — добавили в горсовете.
Как сообщал УНН, в Корабельном районе города Николаева у разобранного гаража были обнаруженны химические реактивы.