В Северодонецке произошла утечка аммиака на заводе "Азот"

“27 августа около 21 часов на ЧАО „Северодонецкое объединение Азот“ утечка аммиачной воды. Утечка была оперативно устранена. В настоящее время был штиль, поэтому загрязнение атмосферы города по данным, которые есть в городском совете, не произошло”, — указано в сообщении.

“Просьба соблюдать спокойствие”, — добавили в горсовете.

Как сообщал УНН, в Корабельном районе города Николаева у разобранного гаража были обнаруженны химические реактивы.