У Сєвєродонецьку окупанти "градами" обстріляли житлові будинки

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"В нас не дуже добра ніч, тому що приблизно годину тому обстріляли моє рідне місто Севередонецьк. Всі гради лягли в житлові будинки. Ми зараз встановлюємо які саме пошкодження. Чи є там загиблі та поранені. Ви ж розумієте, що одразу підійти подивитись не можуть. Бо обстріли тільки-тільки от закінчились. І можливо, ще одна касета прилетить. Тому що, якщо взяти до прикладу Попасну, чи Військово-цивільну адміністрацію в Сколе їх утюжить вже декілька діб поспіль, з усього, що вони там мають. Просто накривають касета за касетою, гради, міномети. Ну там от все, все що мають, все туди випускають", - про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у ефірі телеканалу Рада.

Нагадаємо

В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС.