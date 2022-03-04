В Северодонецке оккупанты "градами" обстреляли жилые дома

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"У нас не очень хорошая ночь, потому что примерно час назад обстреляли мой родной город Севередонецьк. Все грады легли в жилые дома. Мы сейчас устанавливаем какие именно повреждения. Есть ли там погибшие и раненые. Вы же понимаете, что сразу подойти посмотреть не могут. Потому что обстрелы только-только вот закончились. И возможно, еще одна кассета прилетит. Потому что, если взять к примеру Попасну, или Военно-гражданскую администрацию в Сколе их утюжить уже несколько суток подряд, из всего, что они там имеют. Просто накрывают кассета за кассетой, грады, минометы. Ну там вот все, все что имеют, все туда выпускают", - об этом председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телеканала Рада.

Напомним

В результате обстрелов оккупантов возникла пожар на Запорожской АЭС.