У Сьєрра-Леоне знайдено величезний алмаз
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Християнський пастор Еммануель Момох відкопав в районі Коно на сході Сьєрра-Леоне алмаз, вагою 709 каратів, який належить до двадцяти найбільших дорогоцінних каменів у світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Наразі алмаз зберігається в центральному банку в столиці країни Фрітауні.
Пастору поталанило добути найбільший алмаз в Сьєрра-Леоне за останні 45 років. Раніше, у 1972 році, тут був знайдений камінь вагою 969 каратів, який отримав ім'я "Зірка Сьєрра-Леоне".
Нагадаємо, що західно африканська Сьєрра-Леоне є однією з найбідніших країн світу, проте багатою на дорогоцінні камені.
Як повідомляв УНН, за даними науковців, підтверджень наявності в Україні алмазів немає.
Натомість, з 2020 року в Україні їх шукатимуть алмази.