В Сьерра-Леоне найден огромный алмаз
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Христианский пастор Эммануэль Момох откопал в районе Коно на востоке Сьерра-Леоне алмаз весом 709 карат, который относится к двадцати крупнейшим драгоценным камням в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Сейчас алмаз хранится в центральном банке в столице страны Фритауне.
Пастору повезло добыть самый большой алмаз в Сьерра-Леоне за последние 45 лет. Ранее, в 1972 году, здесь был найден камень весом 969 карат, который получил имя "Звезда Сьерра-Леоне".
Напомним, что западно-африканская Сьерра-Леоне является одной из беднейших стран мира, однако богатой на драгоценные камни.
Как сообщал УНН, по данным ученых, подтверждений наличия в Украине алмазов нет.
В свою очередь, с 2020 года в Украине будут искать алмазы.