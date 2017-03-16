В Сьерра-Леоне найден огромный алмаз

Сейчас алмаз хранится в центральном банке в столице страны Фритауне.

Пастору повезло добыть самый большой алмаз в Сьерра-Леоне за последние 45 лет. Ранее, в 1972 году, здесь был найден камень весом 969 карат, который получил имя "Звезда Сьерра-Леоне".

Напомним, что западно-африканская Сьерра-Леоне является одной из беднейших стран мира, однако богатой на драгоценные камни.

Как сообщал УНН, по данным ученых, подтверждений наличия в Украине алмазов нет.

В свою очередь, с 2020 года в Украине будут искать алмазы.