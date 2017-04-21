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У SWIFT повідомили, що не відключатимуть Росію від банківської мережі

У SWIFT повідомили, що не відключатимуть Росію від банківської мережі

Київ • УНН

 • 12516 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міжнародна мережа банківських каналів зв'язку SWIFT дотримується своїх позицій і не буде припиняти роботу з Росією через санкції. Про це з посиланням на заяву регіонального директора SWIFT Матвія Герінга повідомляє Reuters, передає УНН.

"Ці питання обговорювалися не раз, позиція SWIFT ясно виражена і завжди навіть публічно, наша позиція жорстко нейтральна. Мені здається, що керівництво Банку Росії розуміє нашу позицію і наше правове поле", - сказав М.Герінг на конференції.

Наголошується, що він також навів приклад ситуацію, коли колега М.Герінга з брюссельського офісу SWIFT повинен був летіти на зустріч з російським банком, але не зміг це зробити через санкції.

"І там на людському рівні було розуміння, що ми розуміємо, що ви не можете приїхати, але спасибі, що змогли попрацювати, навіть дистанційно, і тому, звичайно, в якійсь мірі опосередковано (санкції проти РФ впливають на роботу - ред.), але якщо наша спільна робота може допомогти ... для нас бельгійців сьогодні, для нас європейців, це питання носить не теоретичний характер, а справжній, і вже, на жаль, майже щоденний", - сказав М.Герінг.

Як повідомляв УНН, у 2014 році Велика Британія на саміті ЄС в Брюсселі закликала лідерів європейських країн заблокувати доступ РФ до глобальної системи обміну міжбанківськими фінансовими повідомленнями SWIFT і таким чином посилити санкції.

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