В SWIFT сообщили, что не будут отключать Россию от банковской сети
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Международная сеть банковских каналов связи SWIFT придерживается своих позиций и не будет прекращать работу с Россией из-за санкций. Об этом со ссылкой на заявление регионального директора SWIFT Матвея Геринга сообщает Reuters, передает УНН.
"Эти вопросы обсуждались не раз, позиция SWIFT ясно выражена и всегда даже публично, наша позиция жестко нейтральная. Мне кажется, что руководство Банка России понимает нашу позицию и наше правовое поле", - сказал М.Геринг на конференции.
Отмечается, что он также привел в пример ситуацию, когда коллега М.Геринга из брюссельского офиса SWIFT должен был лететь на встречу с российским банком, но не смог это сделать из-за санкций.
"И там на человеческом уровне было понимание, что мы понимаем, что вы не можете приехать, но спасибо, что смогли поработать, даже дистанционно, и поэтому, конечно, в какой-то степени опосредованно (санкции против РФ влияют на работу - ред.), но если наша совместная работа может помочь ... для нас бельгийцев сегодня, для нас европейцев, это вопрос носит не теоретический характер, а настоящий, и уже, к сожалению, почти ежедневный", - сказал М.Геринг.
Как сообщал УНН, в 2014 году Великобритания на саммите ЕС в Брюсселе призвала лидеров европейских стран заблокировать доступ РФ к глобальной системе обмена межбанковскими финансовыми сообщениями SWIFT и таким образом усилить санкции.