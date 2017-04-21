В SWIFT сообщили, что не будут отключать Россию от банковской сети

"Эти вопросы обсуждались не раз, позиция SWIFT ясно выражена и всегда даже публично, наша позиция жестко нейтральная. Мне кажется, что руководство Банка России понимает нашу позицию и наше правовое поле", - сказал М.Геринг на конференции.

Отмечается, что он также привел в пример ситуацию, когда коллега М.Геринга из брюссельского офиса SWIFT должен был лететь на встречу с российским банком, но не смог это сделать из-за санкций.

"И там на человеческом уровне было понимание, что мы понимаем, что вы не можете приехать, но спасибо, что смогли поработать, даже дистанционно, и поэтому, конечно, в какой-то степени опосредованно (санкции против РФ влияют на работу - ред.), но если наша совместная работа может помочь ... для нас бельгийцев сегодня, для нас европейцев, это вопрос носит не теоретический характер, а настоящий, и уже, к сожалению, почти ежедневный", - сказал М.Геринг.

Как сообщал УНН, в 2014 году Великобритания на саммите ЕС в Брюсселе призвала лидеров европейских стран заблокировать доступ РФ к глобальной системе обмена межбанковскими финансовыми сообщениями SWIFT и таким образом усилить санкции.