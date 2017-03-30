У Святошинському районі Києва демонтували 14 нелегальних газових модулів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Протягом тижня Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація разом з міськими службами та спільно із прокуратурою, патрульною поліцією та ДСНС району демонтувала 14 автомобільних газозаправних пунктів (АГЗП), нелегально розміщених у Святошинському районі. Про це УНН повідомили у прес-службі Святошинської РДА.
“Заправки здійснювали свою діяльність без будь-яких дозвільних документів з численними порушеннями норм техногенної безпеки. АГЗП розміщувались біля житлових будівель та біля багатолюдних транспортних автомагістралей з порушенням техніки безпеки, що становить пряму загрозу життю і здоров’ю громадян”, — йдеться у повідомленні.
Наприклад, одна із демонтованих АГЗП розміщувалась поряд із зоною відпочинку на бульварів Вернадського, що прямо заборонено приписами безпеки.
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“Замість заглиблених у землю модулів, оснащених системами протидії витоку газу, як це є на легальних комплексах, "горе-підприємці" порушуючи усі правила, фактично підвішують свої АГЗП у повітрі. Цим самим у випадку надзвичайної ситуації вони прирікають об’єкти, що розташовані у радіусі 500 метрів, до пошкоджень та руйнувань. Тільки ударна хвиля від вибуху подібного модуля сягає у радіусі 200 метрів”, — додали в РДА.
В адміністрації також запевнили, що роботи по демонтажу незаконно встановлених АГЗП тривають і надалі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ринок скрапленого газу в Україні тінізовано на третину.
При цьому, за словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, в Україні зростатиме попит на скраплений газ. Більше того, аналогічна тенденція спостерігається по всьому світу.