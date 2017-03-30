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В Святошинском районе Киева демонтировали 14 нелегальных газовых модулей

В Святошинском районе Киева демонтировали 14 нелегальных газовых модулей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. На протяжении недели Святошинская районная в городе Киеве государственная администрация вместе с городскими службами и совместно с прокуратурой, патрульной полицией и ГосЧС района демонтировала 14 автомобильных газозаправочных пунктов (АГЗП), нелегально размещенных в Святошинском районе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Святошинской РГА.

“Заправки осуществляли свою деятельность без каких-либо разрешительных документов с многочисленными нарушениями норм техногенной безопасности. АГЗП размещались возле жилых зданий и у многолюдных транспортных автомагистралей с нарушением техники безопасности, что представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан”, — говорится в сообщении.

Например, одна из демонтированных АГЗП размещалась рядом с зоной отдыха на бульваре Вернадского, что прямо запрещено мерами безопасности.

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“Вместо углубленных в землю модулей, оснащенных системами противодействия утечки газа, как это есть на легальных комплексах, ”горе-предприниматели“ в нарушение всех правил, фактически подвешивают свои АГЗП в воздухе. Тем самым в случае чрезвычайной ситуации они обрекают объекты, расположенные в радиусе 500 метров, к повреждениям и разрушениям. Только ударная волна от взрыва подобного модуля достигает в радиусе 200 метров”, - добавили в РГА.

В администрации также заверили, что работы по демонтажу незаконно установленных АГЗП продолжатся и в дальнейшем.

Напомним, как сообщал УНН, рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть.

При этом, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, в Украине будет расти спрос на сжиженный газ. Более того, аналогичная тенденция наблюдается по всему миру.

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