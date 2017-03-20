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У святошинських школах перевірять продукцію "Київхлібу" на наявність пліснявих грибів - І.Коваленко

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У Святошинській РДА вирішили відібрати проби хлібної продукції, яка за підсумками тендеру постачається до освітніх закладів району. Мова про виробника ПАТ "Київхліб", в окремих виробах якого Державний центр сертифікації та експертиз сільськогосподарської продукції раніше вияви плісняві гриби. Про це у коментарі УНН розповіла в.о. начальника управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації Іванна Коваленко.

Результати лабораторного дослідження зразків хлібу обіцяють за тиждень.

“Київхліб” у нас вже протягом не одного року возить хліб у заклади освіти. Ми закупаємо батон і український хліб. Інформацію про те, що у їх продукції, яку досліджували (Державний центр сертифікації та експертиз сільськогосподарської продукції, — ред.) і виявили там плісняві гриби — ми не знали. Ми відкрили, подивились що дослідження було 7 жовтня. Але ми не побачили там український хліб і батон, проте поряд із цим, в п’ятницю до нас приїхав менеджер “Київхлібу”, і ми сьогодні будемо звертатись листом та будемо брати зразки в усіх закладах освіти на аналізи“, — повідомила вона.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, столична влада може переглянути співпрацю з “Київхлібом” через виявлені у продукції плісняві гриби.

Також нагадаємо, наприкінці минулого року Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції виявив плісняві гриби у хлібних виробах “Київхлібу”.

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