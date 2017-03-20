В святошинских школах проверят продукцию "Киевхлеба" на наличие плесневых грибов - И. Коваленко

ukru
12:58 • 26666 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 101764 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 100847 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 112003 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 124752 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 137526 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 143223 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 131912 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121918 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107087 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 116710 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 121888 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 126117 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 123594 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 105544 просмотра
публикации
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 101764 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 152902 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 187658 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 195464 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 190966 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 129174 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 137877 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 143359 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 142398 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 146143 просмотра
Актуальное
В святошинских школах проверят продукцию "Киевхлеба" на наличие плесневых грибов - И. Коваленко

В святошинских школах проверят продукцию "Киевхлеба" на наличие плесневых грибов - И. Коваленко

Киев • УНН

 • 9563 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Святошинской РГА решили отобрать пробы хлебной продукции, которая по итогам тендера поставляется в образовательные учреждения района. Речь о производителе ПАО "Киевхлеб", в отдельных изделиях которого Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции ранее выявил плесневые грибы. Об этом в комментарии УНН рассказала и.о. начальника управления образования, молодежи и спорта Святошинской районной в г. Киеве государственной администрации Иванна Коваленко.

Результаты лабораторного исследования образцов хлеба обещают за неделю.

"Киевхлеб" у нас уже на протяжении не одного года возит хлеб в учебные заведения. Мы закупаем батон и украинский хлеб. Информацию о том, что в их продукции, которую исследовали (Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции, - ред.) и обнаружили там плесневые грибы - мы не знали. Мы открыли, посмотрели что исследование было 7 октября. Но мы не увидели украинский хлеб и батон, однако наряду с этим, в пятницу к нам приехал менеджер "Киевхлеба", и мы сегодня будем обращаться с письмом и будем брать образцы во всех учебных заведениях на анализы", - сообщила она.

Напомним, как сообщал УНН, столичная власть может пересмотреть сотрудничество с "Киевхлеб" из-за обнаруженных в продукции плесневых грибов.

Также напомним, в конце прошлого года Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил плесневые грибы в хлебных изделиях "Киевхлеба"

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы