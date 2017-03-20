В святошинских школах проверят продукцию "Киевхлеба" на наличие плесневых грибов - И. Коваленко

Результаты лабораторного исследования образцов хлеба обещают за неделю.

"Киевхлеб" у нас уже на протяжении не одного года возит хлеб в учебные заведения. Мы закупаем батон и украинский хлеб. Информацию о том, что в их продукции, которую исследовали (Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции, - ред.) и обнаружили там плесневые грибы - мы не знали. Мы открыли, посмотрели что исследование было 7 октября. Но мы не увидели украинский хлеб и батон, однако наряду с этим, в пятницу к нам приехал менеджер "Киевхлеба", и мы сегодня будем обращаться с письмом и будем брать образцы во всех учебных заведениях на анализы", - сообщила она.

Напомним, как сообщал УНН, столичная власть может пересмотреть сотрудничество с "Киевхлеб" из-за обнаруженных в продукции плесневых грибов.

Также напомним, в конце прошлого года Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил плесневые грибы в хлебных изделиях "Киевхлеба".