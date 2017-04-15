У святковий період пожежну безпеку охоронятимуть 7 тисяч рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На період святкування Великодня, починаючи з 15 квітня і до ранку 18 квітня, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим несення служби. За дорученням голови ДСНС Миколи Чечоткіна на варті пожежної безпеки перебуватимуть близько семи тисяч осіб особового складу та понад дві тисячі одиниць пожежно-рятувальної техніки. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ДСНС.
Безпосередньо у Великодню ніч та 16 квітня рятувальники чергуватимуть у храмах по всій території України.
У службі зазначають: посилена готовність сил і засобів ДСНС до реагування на надзвичайні ситуації пояснюється тим, що святкування Великодня пов’язане з масовим використанням відкритого вогню, зокрема свічок та лампадок під час урочистих богослужінь у храмах. А це, у свою чергу, вимагає особливо обережної поведінки вірян із вогнем, адже найменша необережність чи недогляд може призвести до пожежі.
Напередодні Великодня працівники ДСНС традиційно перевіряли стан пожежної безпеки у храмах, зустрічалися з вірянами та священнослужителями, аби нагадати їм правила безпеки.
У службі закликали всіх громадян бути обережними при використанні відкритого вогню та не забувати про правила безпеки у місцях масового перебування людей. Зокрема, в повідомленні наголошується, що під час освячення паски необхідно подбати про те, щоб запалена свічка не торкалась поліетилену або кошика.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні сталося 174 пожежі, внаслідок яких загинуло четверо осіб і п’ятеро отримали травми.